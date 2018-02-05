video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الأمن العراقية تقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:33 م
قوات الأمن العراقية تقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر أمنى فى محافظة نينوى، اليوم الاثنين، أن 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش قتلوا بجنوب المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن قوة أمنية كانت تقوم بمهمة تفتيش فى قرية بيرهفى التابعة لناحية حمام العليل (٣٥ كم جنوب نينوى) ، وعند مرورها قرب منزل فى القرية لاحظت وجود شاحنة لجهاز موبايل مربوطة بخلايا للطاقة الشمسية ، وبعد تطويق المنطقة تعرضت القوة لاطلاق نار ، وردت القوة على مصادر النيران ، مشيرا إلى أن القوة نجحت فى قتل خمسة إرهابيين كانوا فى مقر التنظيم بمحيط القرية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: داعش ترك ورائه إرثا ساما فى العراق أضر بالبيئة وصحة العراقيين

العراق يعلن عودة ربع مليون عائلة نازحة إلى منازلها فى عدة محافظات

العراق يخطط لعملية عسكرية بهدف تأمين طريق لنقل النفط إلى إيران

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة