قوات الأمن العراقية تقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى





بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى فى محافظة نينوى، اليوم الاثنين، أن 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش قتلوا بجنوب المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن قوة أمنية كانت تقوم بمهمة تفتيش فى قرية بيرهفى التابعة لناحية حمام العليل (٣٥ كم جنوب نينوى) ، وعند مرورها قرب منزل فى القرية لاحظت وجود شاحنة لجهاز موبايل مربوطة بخلايا للطاقة الشمسية ، وبعد تطويق المنطقة تعرضت القوة لاطلاق نار ، وردت القوة على مصادر النيران ، مشيرا إلى أن القوة نجحت فى قتل خمسة إرهابيين كانوا فى مقر التنظيم بمحيط القرية.