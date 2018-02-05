قوات الأمن العراقية تقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوى

قوات الأمن العراقية تقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش فى نينوىالإثنين، 05 فبراير 2018 07:33 م
الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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ذكر مصدر أمنى فى محافظة نينوى، اليوم الاثنين، أن 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش قتلوا بجنوب المحافظة.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن قوة أمنية كانت تقوم بمهمة تفتيش فى قرية بيرهفى التابعة لناحية حمام العليل (٣٥ كم جنوب نينوى) ، وعند مرورها قرب منزل فى القرية لاحظت وجود شاحنة لجهاز موبايل مربوطة بخلايا للطاقة الشمسية ، وبعد تطويق المنطقة تعرضت القوة لاطلاق نار ، وردت القوة على مصادر النيران ، مشيرا إلى أن القوة نجحت فى قتل خمسة إرهابيين كانوا فى مقر التنظيم بمحيط القرية.
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