قوات الأمم المتحدة بلبنان تعثر على قنبلتين يدويتين بجانب شريط حدودى

قوات الأمم المتحدة بلبنان تعثر على قنبلتين يدويتين بجانب شريط حدودىالإثنين، 05 فبراير 2018 10:39 م
قنبلة يدوية
بيروت (أ ش أ)
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عثرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" اليوم على قنبلتين يدويتين بجانب الشريط الحدودى فى كفركلا بجنوب لبنان.
وحضر إلى المكان عناصر الجيش والقوى الأمنية وقطعوا الطريق أمام المارة والسيارات حفاظا على سلامتهم واتاحة المجال للفريق الهندسى للكشف عليهما.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أنه بعد الكشف على القنبلتين من جانب الخبير العسكرى تبين أنهما قديمتان وتم نقلهما إلى مقر قيادة اللواء السابع فى ثكنة فرانسوا الحاج فى منطقة مرجعيون.
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