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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:03 م
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قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" يستدعى اللواء محمد إبراهيم للشهادة .. والتأجيل لـ 8 فبراير

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:38 م
قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" يستدعى اللواء محمد إبراهيم للشهادة .. والتأجيل لـ 8 فبراير المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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 قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـ 8 فبراير لسماع أقوال شهود الإثبات، ولسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
 
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 
 
 

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