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فيديو وصور.. محافظ مطروح ينهى أزمة صرف "التموين" لبطاقات بدل تالف وفاقد

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:01 م
فيديو وصور.. محافظ مطروح ينهى أزمة صرف "التموين" لبطاقات بدل تالف وفاقد


مطروح – حسن مشالي
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أجرى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اتصالا هاتفيا مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث حل توقف صرف المقررات التموينية للمواطنين المتضررين من تلف أو فقدان البطاقات التموينية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حل مشكلة تأخر استخراج بطاقات التموين الذكية بدل فاقد وتالف، إذ وافق وزير التموين على اقتراح المحافظ، بصرف المقررات التموينية للبطاقات بدل فاقد وتالف بالتنسيق بين مديرية التموين والتاجر، بداية من غدا الثلاثاء، ووضع آلية معينة للصرف لحين إصدار البطاقات التموينية .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، بعدد من المواطنين المتضررين من عدم صرف المقررات التموينية، بسبب تأخر استخراج البطاقات الذكية "بدل تالف وبدل فاقد" من قبل الشركة المتعاقدة معها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووجه المواطنون الشكر للمحافظ، على إيجاد هذا الحل الفورى، لمشكلة  أكثر من 3 آلاف أسرة، بسبب تأخر استخراج بطاقة التموين الذكية بدل فاقد وتالف، وعدم صرف المقررات التموينية لعدة شهور.

وقدم النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ مطروح، على استجابته الفورية، للعديد من مطالب المواطنين، خاصة مشاكل عدم صرف المقررات التموينية للمواطنين وحل مشكلة تأخر إصدار البطاقات التموينية الذكية، من قبل الشركة المتعاقدة مع وزارة التموين، مؤكدا أن هذا يدل على شعور محافظ مطروح بمشاكل المواطنين .

وأكد السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم البدء فى حصر عدد المواطنين للبطاقات بدل التالف والفاقد، تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ مطروح، لصرف المقررات التموينية للمواطنين، مع سرعة مخاطبة وزارة التموين بحصر الأعداد التى تستحق الصرف.  

ووجه محافظ مطروح، لمديرى المديريات الخدمية ورؤساء المدن بعرض المشاكل التى تواجههم فى عملهم عليه شخصيا، مع وضع مقترحات الحلول لاتخاذ القرار المناسب فى مصلحة المواطن، تيسيرا عليهم ولتلبية مطالبهم فى جميع القطاعات الخدمية، حتى يشعر المواطن بالتغير فى مصر الجديدة، مؤكدا أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقى أى شكاوى أو مشاكل، مع العمل على سرعة حلها .

حضر لقاء محافظ مطروح بالمواطنين، السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والسيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح  والنائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب.

 

 

محافظ مطروح ينهى أزمة عدم صرف المقررات التموينية
محافظ مطروح ينهى أزمة عدم صرف المقررات التموينية

 

محافظ مطروح ومدير التموين والنائب سليمان فضل العميرى
محافظ مطروح ومدير التموين والنائب سليمان فضل العميرى

 

محافظ مطروح فى مكتب مدير التموين لحل مشاكل المواطنين
محافظ مطروح فى مكتب مدير التموين لحل مشاكل المواطنين

 

محافظ مطروح يتوصل لحل مشكلة بطاقات التموين التالفة مع الوزير
محافظ مطروح يتوصل لحل مشكلة بطاقات التموين التالفة مع الوزير

 

 


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