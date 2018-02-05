غرفة السياحة تطالب الشركات بسداد 6 آلاف جنيه للإياتا لإصدار وثيقة التأمين





كتبت ميرفت رشاد

طالبت إيمان سامى، رئيس لجنة الطيران، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، من الشركات المتعاملة مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا" بسرعة سداد الرسوم السنوية المستحقة وقدرها 6 آلاف جنيه، وفقا لشروط منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران المطبقة فى مايو 2017، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغر الذى عقد أمس الأحد، لمناقشة خطتها الفترة المقبلة.

وأضافت "سامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران، اشترطت تحصيل رسوم سنوية بلغت 6 آلاف جنيه من كل شركة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم خصم تلك الرسوم فى نهاية العام من إجمالى الرسوم الخاصة بإصدار التذاكر، مشيرة إلى أن بعد استكمال العامين على اشتراك الشركة لا يتم تحصيل رسوم سنوية ويتم المحاسبة على التذاكر المصدرة، بشرط أن يكون قد مضى تأسيس الشركة أربع سنوات وألا يكون هناك تغيير فى الشركاء آخر سنتين.

يذكر أن منظمة "الإياتا" وافقت على إدراج شركات السفر والسياحة أعضاء المنظمة الذى لم يمض على اشتراكهم عامين فى الـ B.S.P والمتقدمين الجدد فى منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران مايو 2017، وذلك من خلال المجموعة العربية المصرية للتأمين المعتمدة من منظمة الإياتا.