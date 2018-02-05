video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة السياحة تطالب الشركات بسداد 6 آلاف جنيه للإياتا لإصدار وثيقة التأمين

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:00 ص
غرفة السياحة تطالب الشركات بسداد 6 آلاف جنيه للإياتا لإصدار وثيقة التأمين إيمان سامى، رئيس لجنة الطيران، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة


كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

طالبت إيمان سامى، رئيس لجنة الطيران، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، من الشركات المتعاملة مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا" بسرعة سداد الرسوم السنوية المستحقة وقدرها 6 آلاف جنيه، وفقا لشروط منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران المطبقة فى مايو 2017، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغر الذى عقد أمس الأحد، لمناقشة خطتها الفترة المقبلة.

وأضافت "سامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران، اشترطت تحصيل رسوم سنوية بلغت 6 آلاف جنيه من كل شركة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم خصم تلك الرسوم فى نهاية العام من إجمالى الرسوم الخاصة بإصدار التذاكر، مشيرة إلى أن بعد استكمال العامين على اشتراك الشركة لا يتم تحصيل رسوم سنوية ويتم المحاسبة على التذاكر المصدرة، بشرط أن يكون قد مضى تأسيس الشركة أربع سنوات وألا يكون هناك تغيير فى الشركاء آخر سنتين.

يذكر أن منظمة "الإياتا" وافقت على إدراج شركات السفر والسياحة أعضاء المنظمة الذى لم يمض على اشتراكهم عامين فى الـ B.S.P والمتقدمين الجدد فى منظومة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد تذاكر الطيران مايو 2017، وذلك من خلال المجموعة العربية المصرية للتأمين المعتمدة من منظمة الإياتا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإياتا" تضم 1200 شركة سياحة لعضويتها بشرط الاشتراك بمنظومة التأمين

مصر للطيران أول شركة إفريقية تحصل على جائزة Platinum Award من "الأياتا"

اخبار الشركات

اخبار مصر

اخبار السياحة

اخبار الاقتصاد

الطيران

منظمة الاياتا



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة