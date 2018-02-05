"على بابا" تقود استثمارا بقيمة 1.24 مليار دولار فى واندا فيلم الصينية





رويترز

تبيع مجموعة دايلان واندا الصينية حصة قيمتها 1.24 مليار دولار فى وحدتها المدرجة لإنتاج الأفلام إلى مستثمرين بقيادة مجموعة على بابا القابضة مع سعيها لجذب شركاء استراتيجيين وجمع مزيد من الأموال.

وستبيع الشركة العاملة فى مجالات شتى من العقارات إلى الترفيه الحصة البالغة 12.77% فى شركة واندا فيلم القابضة إلى عملاق التجارة الإلكترونية على بابا وشركة الاستثمارات الثقافية القابضة التى تدعمها الدولة مقابل 7.8 مليار يوان (1.24 مليار دولار).

تسلط الصفقة، التى تأتى مباشرة عقب اتفاق منفصل لجلب مستثمرين إلى وحدة العقارات التجارية، الضوء على تحول كبير لواندا صوب نموذج أصول "ممشوق" وسط حملة واسعة النطاق فى الصين على المستويات المرتفعة لديون الشركات.

وقالت واندا، فى بيان، إن صفقتها الأحدث تشمل استثمار على بابا 4.68 مليار يوان مضيفة أنها ستحتفظ بالسيطرة على الشركة بحصة تبلغ 48.09%.

وأضافت أن الصفقة ستتيح لوحدة الأفلام الاستفادة من قوة على بابا فى مجال البيانات الكبيرة، فى حين ستساعد شركة الاستثمارات الثقافية، التى تسيطر عليها بشكل غير مباشر وحدة الأصول الثقافية لمدينة بكين، فى إتاحة فرص ترتبط بالسياحة.

وقالت واندا "الغرض الرئيسى لبيع حصة من أسهم واندا فيلم القابضة هو جلب مساهمين ذوى قيمة استراتيجية."

كانت واندا قالت فى أواخر يناير إن وحدتها للعقارات التجارية توصلت إلى اتفاق لنيل استثمار قيمته 5.4 مليار دولار من مجموعة بقيادة عملاق التكنولوجيا شركة تنسنت القابضة.

تضاف صفقة واندا فيلم إلى صفقات بنحو 16 مليار دولار أعلنتها واندا منذ العام الماضى.

تضم واندا فيلم أصول إنتاج الأفلام وتسويقها وتوزيعها بما يشمل أكثر من 500 قاعة عرض سينمائى لكنها لا تتضمن شركة الإنتاج السينمائى الأمريكية ليجندارى انترتنمنت التابعة للشركة الأم وبعض الأصول الأخرى المرتبطة بقطاع الأفلام.

بلغت إيرادات تشغيل وحدة الأفلام 13.2 مليار يوان العام الماضى حسبما ذكرت واندا فى بيانها.