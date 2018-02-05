عثمان الخشت يداعب طلاب "سياسة واقتصاد": بجهز بنتى عشان تكون زميلتكم





وائل ربيعى

احتضن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبا بالاهتمام والرعاية بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجامعة، قائلا: "انتوا أبناؤنا وسنوفر لكم كل سبل الراحة".

وتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الإثنين سير العملية التعليمية بكليات الجامعة، واطمأن على سير الدراسة، مطالبا بانتظام المحاضرات مع بداية الفصل الدراسى الثانى، كما تفقد المحاضرات الطلابية لكليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وداعب الخشت طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قائلا: بجهز بنتى فريدة علشان تدرس سياسة واقتصاد، مؤكدا أن الكلية من أهم كليات مصر فى المنظومة الجامعية.















