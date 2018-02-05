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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 م
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ضبط 7 متهمين خلال تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:39 م
ضبط 7 متهمين خلال تنقيبهم عن الآثار بالفيوم التنقيب عن الآثار -أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي
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ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، 7 متهمين، خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزلين ببندر طامية، بمحافظة الفيوم، وبحوزتهم أدوات ومعدات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط كل من "محمد.م" "36 سنة-حداد"، ومقيم بالمدينة الصناعية، بمركز طامية، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"ياسر.أ" "31 سنة-عامل"، ومقيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، و"محمود.ز" "48 سنة-عامل"، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"عبدالعظيم.ع" (23 سنة-عامل)، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"أحمد.ج" "27 سنة-عامل"، ومقيم بقرية شكشوك بمركز أبشواي، و"سامح.ي" "31 سنة-عامل" ، ومقيم بقرية شكشوك بمركز إبشواى، و"أشرف.م" "27 سنة-عامل"، من قرية سنهور القبلية، لحفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنزل "محمد.ع"، ومنزل "فرج.س"، بأحد شوارع مدينة طامية، وبحوزتهم على موتور غاطس، و2 كريك حفر، وكمامة وجه، وبكرتين حديد بالحبل الخاص بها، ونصفين جركن بلاستيك مقصوص، وغلق.

 


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