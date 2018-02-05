ضبط 50 كيلو بانجو وحشيش و51 متهما فى حملات أمنية بالمحافظات خلال 24 ساعة





كتب أحمد الجعفرى

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، العديد من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة ، في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 168 قضية بمضبوطات أبرزها 50 كجم بانجو وحشيش.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 51 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و ضبط 14 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه، و344 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية .