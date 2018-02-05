ضبط 3 عاطلين هاربين فى قضايا سلاح وهتك عرض بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سلاح وهتك عرض وسرقة بالإكراه فى طوخ وشبين القناطر وأحيلوا للنيابة.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من النيابة العامة يفيد بضبط وإحضار 3 أشخاص فى قضايا فكلف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بسرعة القبض عليهم فقامت حملة مكبرة وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم وهم "م.م" 33 سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح و"أ.م" 28 سنة عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية هتك عرض كما تم ضبط "ن.م" عاطل ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه، تم التحفظ على المتهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.