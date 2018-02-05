ضبط 137 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام بالجيزة





كتب سيد الخلفاوى

نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 137 طن أعلاف حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام خلال الحملات التى شنتها المديرية على مصنعين بمراكز ومدن أبوالنمرس والبدرشين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن المخالفين قاموا بتجميع كميات كبيره من الحجر الجيرى وبودره السيراميك وإضافتها على الأعلاف بدلاً من مادة الكالسيوم التى تدخل فى تصنيعها بالإضافة إلى تجميع كميات أخرى من بذور الحشائش وإضافتها مما يعد ذلك من أساليب الخداع والغش التى تهدد صحة المواطنين وتصيبهم بالأمراض الخطيرة من جراء تناول لحوم الماشيه التى تتغذى على تلك الأعلاف.

وكلف المحافظ مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومواجهة بعض التجار المتلاعبين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة أنه تم ضبط 8 طن منظفات صناعية "مساحيق غسيل" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمنطقة الطوابق بحى الهرم بالإضافة إلى10 آلاف عبوة فارغة مدون عليها أسماء الشركات العالمية استعداداً لطرحها بالأسواق.

وأشار التقرير أنه تم ضبط 250 كرتونة "سناكس" و1000عبوة جيلى بمصنع بمدينة 6 أكتوبر بإجمالى 16 ألف عبوة سناكس وجيلى غير صالح للاستخدام الآدمى.

كما تم ضبط طن و600 كجم جوال دقيق مدعم بـ 4 مخابز بمدينة 6 أكتوبر قاموا بتجميع الدقيق والاستيلاء عليه لبيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين لإحالتهم للنيابة العامة.