ضبط موظف بـ"كهرباء البحيرة" بحوزته 4 طرب حشيش

حبس- أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، من ضبط موظف بشركة كهرباء البحيرة بحوزتة 4 طرب لمخدر الحشيش.
وردت معلومات للعقيد طلال أبو وافية، رئيس مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، بقيام "محمد ا" موظف بشركة كهرباء البحيرة بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش" وجلبة من وادى النطرون.
تمكن ضباط مباحث المخدرات وضباط مباحث دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث، من ضبطه وبحوزته 4 طرب حشيش زنة واحد كيلوجرام من الحشيش بغرض بيعها، وتحرر المحضر رقم 1822 لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.
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