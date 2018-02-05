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ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام حشيش بقليوب

الإثنين، 05 فبراير 2018 09:20 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام حشيش بقليوب عاطلين


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز قليوب القبض على عاطلين لاتجارهما فى المخدرات بمنطقة عزبة النجدى دائرة مركز قليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش ومبلغ مالى حصيلة تجارتهما وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد كمال أبو العزم رئيس مباحث مركز قليوب تفيد قيام كل من ” ع. م. ” 25 سنة و” أ. م. ” 24 سنة عاطلين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل رقم ق ر ط 1864 وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 175 جنيها بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.


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