ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات محظور تداولها بالمنوفية

ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات محظور تداولها بالمنوفيةالإثنين، 05 فبراير 2018 08:03 ص
حمله امنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكن قسم مسطحات منوف، من ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات، محظور تداولها بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية امن المنوفية، اخطارا يفيد بتمكن قسم مسطحات منوف، من ضبط السيارة رقم " 37674 نقل منوفية " قيادة " أ . ر . م " ومقيم مركز قويسنا، محملة بكمية من مبيدات ومخصبات زراعية محظور تداولها .
وبالمعاينة تبين أن الكميات تقدر بنحو 1.5 طن وبدون ترخيص من وزارة الزراعة، وذلك حال سيرها بناحية طملاي دائرة مركز منوف.
تم التحفظ على السيارة وحمولتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1557 جنح مركز منوف لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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