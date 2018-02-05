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ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات محظور تداولها بالمنوفية

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:03 ص
ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات محظور تداولها بالمنوفية حمله امنية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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تمكن قسم مسطحات منوف، من ضبط سيارة محملة بمبيدات ومخصبات، محظور تداولها بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
تلقت مديرية امن المنوفية، اخطارا يفيد بتمكن قسم مسطحات منوف، من ضبط السيارة رقم " 37674 نقل منوفية  " قيادة "  أ . ر . م " ومقيم مركز قويسنا، محملة بكمية من مبيدات ومخصبات زراعية محظور تداولها .
 
وبالمعاينة تبين أن الكميات تقدر بنحو  1.5 طن وبدون ترخيص من وزارة الزراعة، وذلك حال سيرها بناحية طملاي دائرة مركز منوف.
 
تم التحفظ على السيارة وحمولتها، وتحرر عن الواقعة المحضر  رقم 1557  جنح مركز منوف  لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
 

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