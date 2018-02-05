ضبط تشكيلين عصابين للاتجار بالمخدرات بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

شنت مباحث القليوبية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة والخانكة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بحوزتهم حشيش وماكس وتم تحرير المحاضر اللازمة لهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حسام الحسينى رئيس المباحث يفيد القيام بحملة مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة دائرة قسم أول ومدينة الخانكة، فى شبرا تم ضبط ” ه م ” 27 عاما، و ” ع م ” 22 عاما، عاطلين، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 1700 جنيه وضبط المدعو ” م م ” 39 عاما، عاطل وبحوزته زجاجة بها سائل الماكس المخدرة بقصد الاتجار.

وفى مدينة الخانكة تم ضبط ” ع م ” 28 عاما، عاطل و” م ع ” 62 عاما، عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر و100 قرص مخدر بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.