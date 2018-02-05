صور.. نقل منفذ هجمات باريس من فرنسا لمحاكمته فى بلجيكا





(أ ف ب)

أعلن مصدر قريب من ملف صلاح عبد السلام، أن العضو الوحيد فى المجموعات الجهادية التى هاجمت باريس فى 13 نوفمبر 2015 غادر ليل الأحد الإثنين سجنه الفرنسى لينقل الى بلجيكا حيث سيحاكم الإثنين.

وقال هذا المصدر، إن عبد السلام "لم يعد فى فلورى ميرجيس" السجن الواقع فى الضاحية الباريسية، بدون ان يوضح ساعة مغادرته السجن ولا المراحل التالية فى عملية نقله الى بلجيكا.

وشاهد صحفيون من، موكبا لآليات القوة الخاصة فى الدرك الفرنسى يغادر السجن بين الساعة 03,30 والساعة الرابعة (02,30 و03,00 ت غ)، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف على ركابها.

وسيمثل عبد السلام الإثنين للمرة الأولى أمام القضاء البلجيكى فى جلسة علنية بتهمة المشاركة فى تبادل اطلاق النار مع رجال الشرطة خلال مطاردته فى العاصمة البلجيكية فى مارس 2016.



سجن صلاح عبد السلام



سيارة تنقل صلاح عبد السلام



موكب نقل المسجون