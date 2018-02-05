صور.. قومى المرأة ببنى سويف ينظم مؤتمر حملة صوتك لمصر بكرة بقرية ترمنت الشرقية





بنى سويف :هانى فتحى

عقد المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقررة المجلس، مؤتمرا جماهيريا بمقر الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف ضمن مبادارات حملة لحملة صوتك لمصر بكرة.

حضر المؤتمر نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف والنائب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن برعى عضو البرلمان والدكتورة هبة عبد العظيم والدكتورة غادة طوسون وشيماء كرم و حسنية سليم و غادة سليمان عضوات فرع المجلس، وفضيلة الشيخ أحمد عبد العال أمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز ومحمد سعد مدير مركز النيل للإعلام وسيد جمعة رئيس الوحدة المحلية بتزمنت الشرقية.

كما شارك فى المؤتمر عمدة القرية وعدد من القيادات الطبيعية وبحضور أمهات شهداء قرية تزمنت الشرقية وبمشاركة 510 من أهالى القرية ، حيث تناول اللقاء عدد من الرسائل التى تبين أهمية دور المرأة المصرية فى الحفاظ على كيان الدولة وعرض لأهم الإنجازات والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال الفترة السابقة والتأكيد على أهمية مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية القادمة والأدباء بصوتها لأنه يفرق فى تغيير مسار الدولة.

كما تم عرض عدد من الخدمات التى حصلت عليها المرأة كمعاش تكافل وكرامة وبطاقات الرقم القومى الذى وفر ها المجلس القومى للمرأة من خلال مبادرة بطاقتك حقوقك حيث تم استخراج 1000بطاقة رقم قومى للسيدات بقرية تزامنت الشرقية، خلال عام 2017كما تم التأكيد على أهمية عمل مشروعات صغيرة للمرأة لتحسين دخلها وعرض نماذج ناجحة من المشروعات كمشروع التعبئة والتغليف لعدد 20سيدة بالقرية أحد مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات التابع لمؤسسة مصر الخير وتم عرض كيفية الاستفادة من التأمين الصحى للمرأة المعيلة.

أكد الشيخ أحمد عبد العال على أن الوطن غالٍ وأن مصر بلد آمنة ذكرت فى القرآن وانها مليئة بالخيرات وأن دماء الشهداء هى التى ترسم حدود الوطن وأن أم الشهيد هى من تربى للجنة، فيما اختتم اللقاء بتكريم أمهات الشهداء الثلاثة والدة الشهيد محمد جابر قصبة والدة الشهيد أحمد حسن طه والدة الشهيد أحمد محمد المصرى، أبناء القرية من رجال القوات المسلحة والشرطة .



نرمين محمود مقررة القومى للمرأة



جانب من اللقاء



سيدات قرية تزمنت الشرقية



مؤتمر صوتك لمصر بكرة



محمد سعد امين رئيس مركز النيل للإعلام