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الإثنين، 05 فبراير 2018 09:15 م
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صور.. عواصف ثلجية تضرب روسيا وفرنسا وإسبانيا

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:31 م
صور.. عواصف ثلجية تضرب روسيا وفرنسا وإسبانيا الطقس فى روسيا


أ ف ب
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ضربت العواصف الثلجية مجددا روسيا وفرنسا وإسبانيا، حيث شهدت هذه الدول تراجعا ملحوظا فى دراجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية فيها.

وانهمكت سلطات موسكو، الاثنين، فى فتح الطرقات نتيجة عاصفة ثلجية ضربت العاصمة الروسية خلال اليومين الماضيين واعتبرت الأقوى منذ بدء عمل مراكز الأرصاد الجوية.

كما يتوقع هطول 20 سنتم من الثلوج إضافية، وانخفاض الحرارة إلى 17 درجة تحت الصفر مع ساعات المساء، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وأوقعت العاصفة قتيلا وأشاعت الفوضى فى حين بلغ ارتفاع الثلج 43 سنتمتراً الاثنين وتسبب بالغاء نحو مئة رحلة فى مطارات موسكو وبزحمة سير فى العديد من جاداتها مع انخفاض الحرارة الى 13 درجة تحت الصفر.

وقال مساعد رئيس البلدية بيوتر بيروكوف لوكالة ريا نوفوستى للأنباء "لم نشهد منذ مئة عام مثل هذه الكمية من الثلج. إن كثافة تساقط الثلج مع تبدل الطقس من المطر والثلج وتجمد أغصان الشجر، كل هذا يعيق عمل موظفى الطرق".

الاحتماء من الثلوج فى إسبانيا
الاحتماء من الثلوج فى إسبانيا

 

التقاط صور سيلفى فى باريس
التقاط صور سيلفى فى باريس

 

الطقس فى إسبانيا
الطقس فى إسبانيا

 

تساقط الثلوج فى روسيا
تساقط الثلوج فى روسيا

 

جانب من الطقس فى إسبانيا
جانب من الطقس فى إسبانيا

 

جانب من تساقط الثلوج فى روسيا
جانب من تساقط الثلوج فى روسيا

 

جانب من مياه الفيضانات فى فرنسا
جانب من مياه الفيضانات فى فرنسا

 

سيلفى وسط الثلوج فى باريس
سيلفى وسط الثلوج فى باريس

 

مياه الفيضانات فى فرنسا
مياه الفيضانات فى فرنسا

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