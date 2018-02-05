صور.. شعبة الكوافير توقع بروتوكول "دورات تصفيف الشعر" مع وزارة التضامن





كتب : حسام الشقويرى

وقعت شعبة الكوافير ممثلة عن اتحاد الغرف التجارية، بروتوكول تعاون "دورات تصفيف الشعر" ومهنة التجميل للشباب والفتيات مع وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين بمقر الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن ومحمود الدجوى رئيس الشعبة، وخالد محمد الامين العام لغرفة تجارة القاهرة، وعاطف الاشمونى مدير أكاديمية غرفة القاهرة ومسعد حليم سكرتير عام الشعبة واحمد عباس عضو مجلس ادارة الشعبة، والتى تبدأ بالدورات النظرية لمدة شهر فى مقر أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن يتبعها التدريب العملى بمقرات وزارة التضامن بداية من أوائل مارس القادم.



جانب من التوقيع

ومن جانبها قالت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن بروتوكول التعاون مع شعبة الكوافير يعد أول بروتوكول من نوعه مع اتحاد الغرف التجارية، ونرحب بمزيد من البروتوكولات مع الشعب التجارية الأخرى، والتى تزيد عن 60 شعبة كما يمثل بادرة شراكة جديدة مع الاتحاد، وسنقدم فرص دعم فى التدريب وما بعده وهناك دعم مادى للمتدربين قدر المستطاع ، ونعمل شراكة جديدة مع القطاع الخاص ورجال الاعمال ، ونتطلع لتنفيذ التجربة على مستوى المحافظات ونسعد بتقديم الدعم لاى طلبات تقدم للوزارة .



توقيع البروتوكول

وأضافت نيفين القباج: نسعى لتغيير صورة الوزارة و لسنا فقط وزارة غلابة ، ولكن نمثل ايضا الراغبين فى العمل ، وبذلك ننتقل من الحماية الى الإنتاج والعمل لمن هو قادر عليه ، وسوق العمل يحتاج هؤلاء المواطنين و الوزارة تسعى لتحقيق انجازات تنموية بشكل عام ، والتدريب مرتبط بالمهن وهو موجه لأى فرد يتقدم للوزارة او لشركائنا ، ونقدم قصارى الجهود للدعم سواء ماديا أومعنويا ، وسمينا برنامجنا الجديد فرصة وهو بمثابة فرصة حقيقية للعمل ، وخلال ال3 سنوات الماضية ركزنا على الحماية والقادم التركيز على التدريب ، والعمل ولن يقوم اقتصاد مصر سوى بأعمال وحرف ومهن ومشروعات جدبدة .



جانب من التوقيع

واكد الدجوى رئيس شعبة الكوافير ان الهدف من البروتوكول ليس التدريب فقط ولكن تخريج طالب متدرب ، وتوفير فرص عمل مع القطاع الخاص وتوفير قروض عن طريق الوزارة ، وكذلك الحد من الدروات التدريبة غير الرسمية المنتشرة حاليا ، وأوضح الدجوى أن المتدربين سوف يحصلون على شهادات معتمدة من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التضامن ووزارة الخارجية ، مما يتيح لهم التقدم للعمل فى هذا النشاط سواء محليا أو بالخارج ، كما يتضمن البروتوكول دعم الوزارة بـ50% من قيمة تكلفة برنامج التدريب لكل متدرب، والذى يصل لـ1500 جنيه.