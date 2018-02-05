صور..ترامب يحضر نهائى دورى كرة القدم الأمريكية وميلانيا تظهر بالزى الرياضى

صور..ترامب يحضر نهائى دورى كرة القدم الأمريكية وميلانيا تظهر بالزى الرياضىالإثنين، 05 فبراير 2018 02:35 ص
ميلانيا و ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
وصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا ترامب، نادى ترامب الدولى للجولف فى بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، لحضور المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية.
وظهرت السيدة الأمريكية الأولى، بزى رياضى، وصافح ترامب المشجعات التى ملئت النادى، وكذلك مشجعات جامعة فلوريدا الأطلسية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.
الرئيس الأمريكي وزوجته
ترامب وميلانيا
ترامب يتحدث للمشجعات
ترامب يشير بيده
ترامب يصافح الفريق الأبيض
ترامب يصافح المشجعات
جانب من حضور ترامب
ظهور ميلانيا بالزي الرياضى
لحظة وصول ترامب
مصافحة ترامب
إضافة تعليق
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا
الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة