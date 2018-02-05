صور..ترامب يحضر نهائى دورى كرة القدم الأمريكية وميلانيا تظهر بالزى الرياضى





كتب عبد الوهاب الجندى

وصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا ترامب، نادى ترامب الدولى للجولف فى بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، لحضور المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية.

وظهرت السيدة الأمريكية الأولى، بزى رياضى، وصافح ترامب المشجعات التى ملئت النادى، وكذلك مشجعات جامعة فلوريدا الأطلسية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.



الرئيس الأمريكي وزوجته



ترامب وميلانيا



ترامب يتحدث للمشجعات



ترامب يشير بيده



ترامب يصافح الفريق الأبيض



ترامب يصافح المشجعات



جانب من حضور ترامب



ظهور ميلانيا بالزي الرياضى



لحظة وصول ترامب