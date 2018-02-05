video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور..ترامب يحضر نهائى دورى كرة القدم الأمريكية وميلانيا تظهر بالزى الرياضى

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:35 ص
صور..ترامب يحضر نهائى دورى كرة القدم الأمريكية وميلانيا تظهر بالزى الرياضى ميلانيا و ترامب


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

وصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا ترامب، نادى ترامب الدولى للجولف فى بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، لحضور المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية.

وظهرت السيدة الأمريكية الأولى، بزى رياضى، وصافح ترامب المشجعات التى ملئت النادى، وكذلك مشجعات جامعة فلوريدا الأطلسية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.

الرئيس الأمريكي وزوجته
الرئيس الأمريكي وزوجته

 

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

 

ترامب يتحدث للمشجعات
ترامب يتحدث للمشجعات

 

ترامب يشير بيده
ترامب يشير بيده

 

ترامب يصافح الفريق الأبيض
ترامب يصافح الفريق الأبيض

 

ترامب يصافح المشجعات
ترامب يصافح المشجعات

 

جانب من حضور ترامب
جانب من حضور ترامب

 

ظهور ميلانيا بالزي الرياضى
ظهور ميلانيا بالزي الرياضى

 

لحظة وصول ترامب
لحظة وصول ترامب

 

مصافحة ترامب
مصافحة ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار الغليان فى واشنطن حول مذكرة "نونيس" بشأن تحقيقات التدخل الروسى.. غضب من الطعن فى نزاهة الـFBI.. نيويورك تايمز: ترامب يشن حرب على منفذو القانون.. يطعن فى مصداقية أهم المؤسسات الأمريكية لإنقاذ نفسه

ميلانيا وترامب

ترامب

ميلانيا

امريكا

دورى كرة القدم الأمريكية



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة