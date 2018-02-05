صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بغينيا





كتب عبد الوهاب الجندى

أغلقت مراكز الاقتراع فى كينيا أبوابها أمام المواطنين، بعد يوم كامل من التصويت في الانتخابات البلدية.

وبدأ القائمين على اللجان فرز الأصوات، فى أول انتخابات محلية في المجالس المحلية والبلديات منذ عام 2005، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيختار الناخبون الغينيين البالغ عددهم 5،845،345 نواب فى 342 دائرة انتخابية.



الانتخابات في غينيا



بدء الفرز



عملية الاقتراع