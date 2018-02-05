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صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بغينيا

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:16 ص
صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بغينيا فرز الأصوات - انتخابات غينيا


كتب عبد الوهاب الجندى
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أغلقت مراكز الاقتراع فى كينيا أبوابها أمام المواطنين، بعد يوم كامل من التصويت في الانتخابات البلدية.

وبدأ القائمين على اللجان فرز الأصوات، فى أول انتخابات محلية في المجالس المحلية والبلديات منذ عام 2005، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيختار الناخبون الغينيين البالغ عددهم 5،845،345 نواب فى 342 دائرة انتخابية.

 

الانتخابات في غينيا
الانتخابات في غينيا

 

بدء الفرز
بدء الفرز

 

عملية الاقتراع
عملية الاقتراع

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 


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