صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بغينيا

صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بغينياالإثنين، 05 فبراير 2018 01:16 ص
فرز الأصوات - انتخابات غينيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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أغلقت مراكز الاقتراع فى كينيا أبوابها أمام المواطنين، بعد يوم كامل من التصويت في الانتخابات البلدية.
وبدأ القائمين على اللجان فرز الأصوات، فى أول انتخابات محلية في المجالس المحلية والبلديات منذ عام 2005، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيختار الناخبون الغينيين البالغ عددهم 5،845،345 نواب فى 342 دائرة انتخابية.
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