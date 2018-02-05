صور.. أكراد فى عفرين السورية يقبلون على التجنيد للتصدى لاعتداءات تركيا

صور.. أكراد فى عفرين السورية يقبلون على التجنيد للتصدى لاعتداءات تركياالإثنين، 05 فبراير 2018 01:28 ص
أكراد سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى
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أقبل العديد من المدنيين الأكراد فى سوريا، على التجنيد الاختيارى للمشاركة فى التصدى للحملة العسكرية التركية التى يقوم بها الجيش التركى فى عفرين السورية.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عرض عسكرى بسيط فى مدينة عفرين السورية، يشارك فيه العديد من المواطنين المدنيين، تعبيرا منهما على الاستعداد للمشاركة فى التصدى للقوات التركية.
وتشن المقاتلات التركية والآليات العسكرية، عمليات حربية برية وجوية، ضد القوات الكردية فى منطقة عفرين الواقع على الحدود بين تركيا وسوريا، منذ أكثر من أسبوع.
المجندون
جانب من العرض
رجل يحمل سلاح
عرض عسكري
عرض فى عفرين السورية
مدنى كردى يتسلح
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