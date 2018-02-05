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صور.. أكراد فى عفرين السورية يقبلون على التجنيد للتصدى لاعتداءات تركيا

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:28 ص
صور.. أكراد فى عفرين السورية يقبلون على التجنيد للتصدى لاعتداءات تركيا أكراد سوريا


كتب عبد الوهاب الجندى
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أقبل العديد من المدنيين الأكراد فى سوريا، على التجنيد الاختيارى للمشاركة فى التصدى للحملة العسكرية التركية التى يقوم بها الجيش التركى فى عفرين السورية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عرض عسكرى بسيط فى مدينة عفرين السورية، يشارك فيه العديد من المواطنين المدنيين، تعبيرا منهما على الاستعداد للمشاركة فى التصدى للقوات التركية.

وتشن المقاتلات التركية والآليات العسكرية، عمليات حربية برية وجوية، ضد القوات الكردية فى منطقة عفرين الواقع على الحدود بين تركيا وسوريا، منذ أكثر من أسبوع.

المجندون
المجندون

 

جانب من العرض
جانب من العرض

 

رجل يحمل سلاح
رجل يحمل سلاح

 

عرض عسكري
عرض عسكري

 

عرض فى عفرين السورية
عرض فى عفرين السورية

 

مدنى كردى يتسلح
مدنى كردى يتسلح

 


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