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صحة الغربية: تنظيم حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ابتداء من الأحد القادم

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:34 م
صحة الغربية: تنظيم حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال ابتداء من الأحد القادم محافظ الغربية


الغربيه - محمد طارق
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تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، لبدء حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تبدأ من يوم 11فبراير و تستمر حتى يوم 14 فبراير، وتستهدف الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات .

 تستهدف الحملة تطعيم ٧١٢٢٤٣ طفلا على مستوى المحافظة، ويبلغ إجمالى الفرق العاملة بالحملة ٢٠٧٥ فرقة، كل فرقة مكونة من فردين، و يبلغ إجمالى الطعوم التى تم توفيرها ٣٩١٧٣ زجاجه طعم، تحتوى كل زجاجه منها على 20 جرعة.
 
 وسيتم تنفيذ الحملة من خلال فرق طبية ثابتة بالوحدات الصحية ومراكز رعاية الطفل ومكاتب الصحة، وكذلك من خلال فرق متنقلة ستقوم بالمرور على المنازل بالأحياء السكنية والمدارس الابتدائية لتطعيم التلاميذ.
 
 

 


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