سلطات كاليه بشمال فرنسا توفر ملاجىء للمهاجرين غير الشرعيين بسبب شدة البرودة





كاليه (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية بمدينة كاليه بشمال فرنسا،الأحد، عن توفير ملاجىء للمهاجرين غير الشرعيين بسبب موجة البرودة التى تشهدها البلاد.

وتم تجهيز حاويات تتسع لـ85 فردا ووحدتين لاستضافة أكثر من 300 شخص، وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها كاليه، المطلة على السواحل الإنجليزية، فى ديسمبر الماضى لاستقبال المهاجرين لبعض الليالي، نتيجة للظروف الجوية (درجة الحرارة المنخفضة والرياح والمطر) خلال فصل الشتاء.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "متيو ﻓرانس" من أن درجات الحرارة ستقترب من صفر درجة مئوية فى ليل الأحد إلى الاثنين.

يُشار إلى أن كاليه شهدت الخميس الماضى، اشتباكات عنيفة فى 3 أماكن منفصلة بين المهاجرين؛ أسفرت عن إصابة 22 مهاجرا، بينهم خمسة بأعيرة نارية، ولاتزال الشرطة تبحث عن رعية أفغانى (37 عاما) يشتبه بإطلاقه النار على المهاجرين الأريتريين.