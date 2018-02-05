سفير مصر بسلطنة عمان: الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين





مسقط (أ ش أ)

أكد محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان أن العلاقات السياسية والتنسيق والتشاور بين مصر وسلطنة عمان لم تتوقف مطلقاً وهى علاقات يرجع عمرها إلى نحو 3500 عام.

وقال غنيم - فى تصريحات له على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية لمسقط "إن السلطان قابوس بن سعيد كان دائما على اتصال وثيق بمصر ولاسيما أن وجهات النظر إزاء القضايا السياسية المختلفة شبه متطابقة حيث تتبنى الدولتان السياسة الشريفة ولا ندخل فى أحلاف ولا نعمل على الإضرار بجيراننا ونسعى نحو تحقيق الاستقرار والسلام".

ووصف السفير المصرى الدبلوماسية العمانية بأنها دبلوماسية هادئة وحكيمة جداً وأنجزت وساطات كثيرة بعيدا عن الأضواء ومنها الاتفاق النووى الإيرانى الأمريكى الأخير..قائلا : "إن التنسيق المصرى العمانى يتم بشكل وثيق ومتواصل"..مضيفا : "إن البلدين يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات المشتركة".

وأوضح أن المباحثات بين الرئيس السيسى والسلطان قابوس تناولت الأوضاع والعلاقات الإقليمية فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية وخاصة الوضع فى اليمن وليبيا وسوريا..مشيرا إلى اتفاق البلدين على ضرورة السعى لإيجاد حلول للمشاكل القائمة وتفادى حدوث حروب ومشاكل أكبر فى المنطقة وضرورة العمل على تحقيق استقرار المنطقة.

وقال إن المباحثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية وصدرت تكليفات بخصوص تنشيط اللجة الوزارية المشتركة بين مصر وسلطنة عمان لتنعقد خلال العام الحالى سعيا لتوقيع عدد من الاتفاقيات وتفعيل الاتفاقات القائمة بالفعل والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ونوه بأن لقاء الرئيس السيسى اليوم مع نائب رئيس الوزراء العمانى تناول بتفاصيل أكبر مسألة التعاون الاقتصادى والتجارى والمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر وتطور مناخ الاستثمار فى مصر وتم الاتفاق على التنسيق المباشر بين الأجهزة المعنية فى البلدين مع دراسة تبادل الزيارات وعقد المؤتمرات حيث يسعى البلدان لعقد مؤتمر اقتصادى لرجال الأعمال قريباً فى مسقط بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية المصريين لتذليل أية عقبات أمام الاستثمار العمانى فى مصر.

وأفاد بأن الرئيس السيسى والوفد المرافق له سيجتمع غدا الثلاثاء مع أكثر من ٤٠ من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العمانيين .. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال العمانيين مهتمون بالاستثمار فى مصر وأن هناك رغبة مشتركة فى الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى ليصل إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

وقال إن رجال الأعمال العمانيين المشاركين فى لقاء الغد بحضور الرئيس السيسى يعملون فى قطاعات الإنشاءات والصناعة والمال والأعمال والبترول والمواد الغذائية والرخام والإعلام والمطارات والأسمنت والطاقة المتجددة..موضحا أنه جارى إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بين البلدين ليتم إبرامها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة القادمة.

وأشار السفير المصرى إلى أن السلطان قابوس دعا الرئيس السيسى إلى مأدبة عشاء خاصة فى مقر إقامته "بيت البركة".

ونوه بأن هناك 59 ألف مصرى يعملون حالياً فى سلطنة عمان معظمهم من المدرسين والقضاة والمستشارين والكوادر العالية فى الوزرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى للارتقاء بالعامل البشرى وبالتالى تحسين مستوى العمالة المصرية الفنية والمتخصصة عالية المستوى فى الداخل والخارج.