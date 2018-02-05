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سفر وعودة 775 مصريًا وليبيًا و 201 شاحنة عبر المنفذ خلال 24 ساعة

الإثنين، 05 فبراير 2018 07:00 م
سفر وعودة 775 مصريًا وليبيًا و 201 شاحنة عبر المنفذ خلال 24 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 775 مصريا وليبيا و 201  شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 624 إلى الجانب الليبى، بينهم 161 مصريا و463 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 151 بينهم 125 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 26 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، وحتى الآن إلى 381 ألف و 389 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 128 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 73 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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