video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الاثنين 5-2-2018 والعملة الأوروبية ترتفع فى بعض البنوك

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:34 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 5-2-2018 والعملة الأوروبية ترتفع فى بعض البنوك اليورو الأوروبى - صورة ارشيفية


كتبت - هبة حسام
إضافة تعليق

      

 

تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-2-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.89 جنيه للشراء، و 22.10 جنيه للبيع.

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.9563 جنيه للشراء

22.0862 جنيه للبيع

 

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.89 جنيه للشراء

22.10 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 21.89 للشراء

22.08  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.89  للشراء

22.090 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.86 للشراء

 22.080 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.82 للشراء

21.99 للبيع

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2018 -2- 5 وتراجع طفيف للعملة السعودية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة