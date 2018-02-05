سعر اليورو اليوم الاثنين 5-2-2018 والعملة الأوروبية ترتفع فى بعض البنوك

سعر اليورو اليوم الاثنين 5-2-2018 والعملة الأوروبية ترتفع فى بعض البنوكالإثنين، 05 فبراير 2018 12:34 م
اليورو الأوروبى - صورة ارشيفية
كتبت - هبة حسام
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تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-2-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.89 جنيه للشراء، و 22.10 جنيه للبيع.
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.9563 جنيه للشراء
22.0862 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.89 جنيه للشراء
22.10 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.89 للشراء
22.08 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.89 للشراء
22.090 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.86 للشراء
22.080 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.82 للشراء
21.99 للبيع
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