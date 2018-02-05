سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2018 -2- 5 وتراجع طفيف للعملة السعودية





كتبت- هبة حسام

بعد حالة من الاستقرار شهدتها العملة السعودية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، سجل سعر الريال السعودى تراجعاً أمام الجنيه المصرى فى تعاولات اليوم الصباحية للبنوك والمصارف، وجاء تراجع سعر الريال بشكل طفيف مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث بلغت قيمة الانخفاض قرشاً واحداً، مسجلا فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر.



الريال السعودى

وفى التعاملات اليومية للبنوك والمصارف، جاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك اليوم الاثنين..



كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6988 جنيه للشراء

4.7256 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.66 جنيه للشراء

4.71جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

"السعودية" تدفع بـ 23 شركة عمرة جديدة لتنفيذ رؤية المملكة 2030

وعلى صعيد آخر، أطلق وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الدفعة الأولى من شركات ومؤسسات العمرة بالصورة الجديدة ضمن دعم صناعة العمرة فى ظل رؤية المملكة 2030.

وقال: "وزير الحج" عبر موقع الوزارة، إنه تم الدفع بـ 23 شركة عمرة جديدة لدعم الناتج المحلى وخلق أكثر من 400 وظيفة للسعوديين، مشيرا إلى أن قطاع الحج والعمرة يساهم فى الاقتصاد الوطنى فى ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020، منوهاً بسعى الوزارة بكل قطاعاتها وإدارتها للرقى إلى مستوى هذا المفهوم وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة ، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين فى تأدية مناسك الحج والعمرة .

واستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة المكلف الدكتور عبدالعزيز وزان، خارطة طريق الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فى صناعة قطاع العمرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فى القطاع، مع زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودى وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.