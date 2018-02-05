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سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2018 وتراجع العملة الأمريكية

الإثنين، 05 فبراير 2018 11:46 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2018 وتراجع العملة الأمريكية الدولار


كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 5-2-2018، مسجلا انخفاضاً مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس.

 

ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، 17.62 جنيه للشراء، و 17.72 جنيه للبيع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

سعر الدولار فى مصر
 

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

  17.6214 جنيه للشراء

 17.7214 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.60  جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.61 جنيه للشراء

 17.71 جنيه للبيع

 

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 38.2 مليار دولار
 

ومن ناحية أخرى، قال البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، إن رصيد الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 38.2 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2018، مقابل نحو 37 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

 

 

 

 


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