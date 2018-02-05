زيادة تعويضات حوداث المترو والقطارات لـ30 ألف جنيه

زيادة تعويضات حوداث المترو والقطارات لـ30 ألف جنيهالإثنين، 05 فبراير 2018 03:01 م
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت: رانيا فزاع
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وقعت هيئة الرقابة المالية وهيئة السكك الحديدية اليوم الاثنين، برتوكول لزيادة قيمة تعويض على حوادث المترو الأنفاق والقطارات لتصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بزيادة نسبتها 50%، بحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عام 2018 هو عام التأمين وإنهم يسعون لزيادة التأمين الإجبارى فى القطاع، وقاموا مؤخرا بتوقيع برتوكول لزيادة التأمين الإجبارى على طلاب الجامعات والمدراس والتأمين على أصول الدولة.
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