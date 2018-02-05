روسيا: لن نؤيد بيانا لا يعتمد على الوقائع حول الكيميائى فى سوريا





نيويورك (أ ش أ)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا ، اليوم الاثنين ، أن روسيا لن تؤيد بيانا حول الهجمات الكيميائية فى سوريا لا يعتمد على وقائع مثبتة.

وقال نيبينزيا - خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - " نحن على استعداد لتبنى بيان حول الملف الكيميائى السورى ، ولكن ليس بهذه الصيغة التى قدم بها من جانب أصحابه ، فالصيغة المطروحة تهدف إلى اتهام الحكومة السورية بلا أساس باستخدام السلاح الكيميائى الذى لم يثبت بعد".

وأضاف أن روسيا اقترحت تعديلات على البيان ، موجها انتقادات إلى الدول الغربية لمحاولاتها إلقاء اللوم على دمشق قبل تأكيد المعلومات حول الحوادث.

وقال " إن أول ما يجب أن نقوم به هو إرسال بعثة لتقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تلك المناطق لإجراء التحقيق " ، لافتا إلى أن الحكومة السورية تبلغ المجتمع الدولى باستمرار بالعثور على مواد كيميائية خطيرة واستفزازات محتملة ، قد تشارك فيها استخبارات أجنبية ، مؤكدا أن كل ذلك يجب التحقيق فيه فورا من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف " إن المنظمة الدولية تتجاهل هذه الإشارات ، وتجد العديد من الذرائع والحجج لعدم إرسال الخبراء إلى سوريا، وأنه أخذا بعين الاعتبار حادثة خان شيخون ومطار الشعيرات العام الماضى فإن هذه التصرفات تدعو للتفكير حول إحباط متعمد للتحقيق فى استخدام الكيميائى".