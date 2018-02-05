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روسيا تصعد غاراتها الجوية على محافظة إدلب السورية بعد إسقاط طائرة

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:14 ص
روسيا تصعد غاراتها الجوية على محافظة إدلب السورية بعد إسقاط طائرة غارات جوية - أرشيفية


(رويترز)
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كثفت الطائرات الروسية غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى محافظة إدلب بشمال سوريا، بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية وقتل قائدها.

وقالت مصادر بالدفاع المدنى إن الغارات الجوية قصفت بلدتى كفر نبل ومعصران بالإضافة إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب وإنه تم الإبلاغ عن سقوط العديد من القتلى وعشرات من الجرحى مع رفع رجال الإنقاذ الأنقاض. وقال شهود وسكان إن مستشفى أصيب فى معرة النعمان وهناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد قُتلوا فى هجوم آخر ألحق أضرارا ببناية سكنية فى كفر نبل.

وظهر فى شريط مصور سجله رجال الإنقاذ قيام رجال الدفاع المدنى بإخراج أطفال على محفات من المستشفى الذى تعرض للقصف فى الوقت الذى كان فيه رجال إنقاذ آخرون يكافحون لإخماد حريق.

وفى مدينة إدلب قال شاهد إن مبنى مؤلفا من خمسة طوابق سُوى بالأرض وإن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 15 شخصا قد لقوا حتفهم.


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