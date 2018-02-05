رئيس مخابرات فلسطين السابق: سأقاضى الأجهزة الأمنية بتهمة التنصت على هواتفى





كتب - أحمد جمعة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المخابرات الفلسطينية السابق، اللواء توفيق الطيراوى، إنه تقدم بشكوى رسمية لدى القضاء الفلسطينى، ضد تنصت الأجهزة الأمنية وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركتى "جوال والوطنية" للهواتف المحمولة.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فى تصريحات نشرتها وكالة خبر الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنه وجد اسمه متواجدا إلى جانب قوائم تضمن شخصيات أخرى، تم الكشف عن تنصت الأجهزة الأمنية على هواتفهم بدون أى وجه حق، أو سند قانونى، أو قرار من النائب العام.

وشدّد "الطيراوى" على رفضه لمثل هذا السلوك الذى يُعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسى، وتعدياً خارقاً للحريات الشخصية وكرامة الواطنين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الخطير جاء رغم الحصانة التى يتملكها بصفته التنظيمة أو الوظيفية السابقة كمدير عام لجهاز المخابرات العامة.

وحول علم الرئيس الفلسطينى بهذا الإجراء، أوضح الطيراوى أن الرئيس محمود عباس أبو مازن ليس له علم بهذا التصرف، ولا يوافق على مثل هذا السلوك الذى ينتهك خصوصية المواطنين والشخصيات العامة والمسؤولة.

وكانت وسائل إعلام متعددة قد نشرت تقريراً فضح قيام الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس بالتجسس على المواطنين والقيادات الفلسطينية خدمة للتنسيق الأمنى مع إسرائيل.

يذكر أن دعوى اللواء الطيراوى، تُعد السابقة الرسمية الأولى التى يتقدم بها شخصية سياسية أمنية مرموقة ضد انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطن الفلسطينى.