رئيس مجلس الشعب الأعلى فى بيونجيانج يزور كوريا الجنوبية





(رويترز)

يزور زعيم كوريا الشمالية الشرفى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع مع تعزيز سول آمال عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية التى تبدأ خلال أربعة أيام.

وقالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية يوم الأحد إن كيم يونج نام رئيس مجلس الشعب الأعلى فى بيونجيانج سيرأس وفدا مؤلفا من 22 عضوا من المتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام .

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن كيم سيحضر حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة فى منتجع بيونجتشانج الكورى الجنوبي.

وتأتى زيارة كيم فى وقت تعلق فيه سول الآمال على عقد محادثات رفيعة خلال الدورة الأولمبية التى ستستمر من التاسع من فبراير حتى 25 من الشهر نفسه ليس فقط بين الكوريتين ولكن أيضا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وسيحضر أيضا حفل افتتاح الأولمبياد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان وزعماء عالميون آخرون.

وقال البيت الأزرق الرئاسى فى سول إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أبلغ نظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال اتصال هاتفى يوم الجمعة إن زخم تحسن العلاقات بين الكوريتين سيستمر وإن زيارة بنس ستكون"تمهيدا مهما لذلك".

وقال ترامب خلال لقاء مع منشقين كوريين شماليين يوم الجمعة إنه على الرغم من "الوضع الصعب جدا" قد تسفر مشاركة كوريا الشمالية فى الأولمبياد عن"شيء جيد". ولكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال إن بنس يعتزم استغلال وجوده للتصدى لما يصفه بمحاولات بيونجيانج "خطف" الأولمبياد بحملة دعائية.

ويعد كيم رئيس الدولة من الناحية الشكلية فى حين يقوم كيم جونج أون بحكم البلاد.

وحضر كيم جونج نام أيضا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008 فى بكين ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى سوتشى بروسيا عام 2014.

وكيم جونج نام ليس من الأسماء المدرجة فى القائمة السوداء للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة لأن ليس له دور فى برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية.

من ناحية أخرى قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الإثنين إن كوريا الجنوبية منعت 36 ألف أجنبي من دخول البلاد قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مشيرة إلى مخاوف أمنية.

ونقلت يونهاب عن نائب كوري جنوبي قوله إن وكالة المخابرات أبلغت نوابا إنها تتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية لتعزيز إجراءات التحقق من هويات الأجانب كخطة لمكافحة الإرهاب خلال الأولمبياد.