رئيس لبنان يشدد على أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه السرية





بيروت (أ ش أ)

شدد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الاثنين، على أهمية التعاون بين دول العالم لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه السرية، لوضع حد للأضرار التى أحدثها أو يمكن أن يحدثها فى الدول والشعوب.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس، الذى يزور لبنان حاليا، بحضور وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف.

وقال الرئيس اللبنانى: إن لبنان يشجع كل تعاون مع اليونان وقبرص فى سبيل تعزيز السلامة البحرية والأمن البحرى؛ لاسيما وأن الدول الثلاث دول تواجه تحديات مشتركة أهمها الإرهاب الذى يتفشى فى المنطقة ويتوسع إضافة إلى تداعياته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا بالنزوح الكثيف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط.

ورحب الرئيس اللبنانى باللقاء الثلاثى المرتقب على مستوى وزراء الدفاع فى لبنان واليونان وقبرص لوضع أطر لهذا التعاون، مشددا على أهمية مشاركة اليونان فى مؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية فى نهاية شهر فبراير الجارى.

وشكر عون اليونان على مشاركتها فى القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة فى الجنوب "اليونيفيل" معتبرا أن المكون البحرى فى اليونيفيل يتعاظم دوره فى الحفاظ على المياه الإقليمية اللبنانية لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تطمع إسرائيل بالسيطرة على أجزاء منها قبيل إطلاق لبنان عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها.

ومن جهته، أبدى كامينوس حرص بلاده على التعاون مع لبنان فى المجالات كافة لاسيما التعاون العسكرى لتأمين السلامة البحرية لحماية الدول من الإرهاب وعمليات التهريب على أنواعها .. مؤكدا وجود إرادة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة من خلال سلسلة إجراءات توفر مناخات ملائمة لذلك، مبديا استعداد بلاده للتعاون فى تمكين الجيش اللبنانى من تعزيز قدراته العسكرية.