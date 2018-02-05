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رئيس سويسرا يؤكد ضروة عودة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار طواعية

الإثنين، 05 فبراير 2018 06:07 م
رئيس سويسرا يؤكد ضروة عودة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار طواعية لاجئو الروهينجا


داكا (أ ش أ)
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قال الرئيس السويسرى آلان بيرسيت اليوم الإثنين، إن عودة لاجئى الروهينجا الفارين من ميانمار جراء العنف إلى بلادهم مرة أخرى يجب أن تكون طوعية.

ووصف بيرست- حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - الاتفاق الأخير بين ميانمار وبنجلاديش بشأن إعادة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار بمثابة خطوة إيجابية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون عمليات العودة طوعية وآمنة وتنفذ بشكل يحفظ الكرامة.

وأعرب بيرسيت- عقب لقائه رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة- عن قلق بلاده البالغ بشأن وضع الروهينجا فى مخيمات اللاجئين فى بنجلاديش، مشيدًا باستضافة الحكومة والشعب البنغالى للاجئى الروهينجا والدعم والمساعدة والحماية التى قدموها لهم، كما تعهد بمنح بلاده 9ر12 مليون دولار أمريكى إضافية إلى الروهينجا خلال هذا العام.

ومن المقرر أن يقوم بيرسيت بزيارة مخيمات للاجئى الروهينجا غدًا الثلاثاء، وكان أكثر من 680 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة قد فروا من ميانمار منذ أغسطس الماضى جراء العمليات العسكرية التى يرتكبها الجيش بحقهم.

وكانت بنجلاديش وميانمار قد اتفقتا على إعادة لاجئى الروهينجا إلى قراهم فى ميانمار بشكل تدريجى، وحددتا موعد البدء فى عمليات العودة فى يناير الماضي، ولكن تم تأجليها بسبب عدم استكمال التجهيزات لاستقبالهم والقلق المثار حول إجبارهم على العودة.


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