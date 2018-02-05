رئيس جامعة حلوان يصدر 3 قرارات بتعينات جديدة

رئيس جامعة حلوان يصدر 3 قرارات بتعينات جديدةالإثنين، 05 فبراير 2018 02:06 م
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أصدر الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان قراراً بتعيين الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم الأستاذ المساعد بقسم صحة الأم وحديثى الولادة بكلية التمريض مديرا للمعهد الفنى للتمريض.
كما أصدر نجم، قرارا بتعيين الدكتورة شرين عبد اللطيف أحمد بدر الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، قائما بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عهود عبد الحليم أحمد الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية القيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
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