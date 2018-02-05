video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة: لم تشهد الامتحانات الفصلية عملية تسريب واحدة

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:23 م
رئيس جامعة القاهرة: لم تشهد الامتحانات الفصلية عملية تسريب واحدة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد من أهم الكليات فى مصر، قائلا: "الكلية هى الركن الأساسى السياسى فى مصر"، معلنا أنه سيتم طرح مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، لإعداد كتابين مترجمين، أحدهما فى مجال ريادة الأعمال والآخر فى التفكير النقدى.

 

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم الاثنين، بحرم الجامعة أنه تم تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف، وكذلك المراكز الثلاثة الأولى فى أفضل كتاب مترجم فى مجالى المسابقة، لافتا إلى أنه سيتم إعداد دليل استرشادى للمؤلفين والإعلان عنهما من خلال لجنة متخصصة، مضيفا أن المقررين سيتم تدريسهما للطلاب فى إطار تنمية مهاراتهم.

 

وشدد على أنه يجب أن ينتهى عصر الإجابة النموذجية؛ لأنه ينتج عقل مغلق يساعد على الإرهاب، مشيرا إلى أن علم الرياضيات فقط من يحمل الصواب الواحد بالإجابات، أما العلوم الإنسانية هى من تحمل الإجابات مختلفة، مؤكدا أن وجود سؤال حل المشكلات بالامتحانات بنسبة 5% من الورقة الامتحانية مبدئيا، يساعد على إنهاء العقل المغلق.

 

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لديها 172 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الأساسية "الليسانس، البكالوريوس"، و35 ألف طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، و55 ألف طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والمدمج، مشيرا إلى أنه لم تشهد الامتحانات الفصلية بمختلف أنواعها أى مشكلة أو حالة تسريب واحدة، مشددا أن الأمور حاليا هادئة ومستقرة داخل الحرم الجامعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عثمان الخشت: نخطط لإنشاء كلية للتربية الرياضية قائمة بنظام الساعات المعتمدة

جامعة القاهرة

امتحانات فصلية

عثمان الخشت

كليات



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة