رئيس جامعة القاهرة: لم تشهد الامتحانات الفصلية عملية تسريب واحدة





وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد من أهم الكليات فى مصر، قائلا: "الكلية هى الركن الأساسى السياسى فى مصر"، معلنا أنه سيتم طرح مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، لإعداد كتابين مترجمين، أحدهما فى مجال ريادة الأعمال والآخر فى التفكير النقدى.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم الاثنين، بحرم الجامعة أنه تم تخصيص مليون جنيه جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل مؤلف، وكذلك المراكز الثلاثة الأولى فى أفضل كتاب مترجم فى مجالى المسابقة، لافتا إلى أنه سيتم إعداد دليل استرشادى للمؤلفين والإعلان عنهما من خلال لجنة متخصصة، مضيفا أن المقررين سيتم تدريسهما للطلاب فى إطار تنمية مهاراتهم.

وشدد على أنه يجب أن ينتهى عصر الإجابة النموذجية؛ لأنه ينتج عقل مغلق يساعد على الإرهاب، مشيرا إلى أن علم الرياضيات فقط من يحمل الصواب الواحد بالإجابات، أما العلوم الإنسانية هى من تحمل الإجابات مختلفة، مؤكدا أن وجود سؤال حل المشكلات بالامتحانات بنسبة 5% من الورقة الامتحانية مبدئيا، يساعد على إنهاء العقل المغلق.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لديها 172 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الأساسية "الليسانس، البكالوريوس"، و35 ألف طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، و55 ألف طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والمدمج، مشيرا إلى أنه لم تشهد الامتحانات الفصلية بمختلف أنواعها أى مشكلة أو حالة تسريب واحدة، مشددا أن الأمور حاليا هادئة ومستقرة داخل الحرم الجامعى.