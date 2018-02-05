درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 5/2/2018 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 5/2/2018 بمحافظات مصرالإثنين، 05 فبراير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة ارشيفيه
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 12 27
وسط الدلتا 12 26
الإسكندرية 10 25
بلطيم 12 25
مطروح 11 24
السلوم 13 22
سيوة 10 24
بورسعيد 15 25
دمياط 14 25
العريش 08 24
رفح 09 24
الإسماعيلية 10 28
السويس 12 28
رأس سدر 10 24
نخل 04 29
نويبع 17 26
طابا 13 29
كاترين 08 23
الطور 09 26
شرم الشيخ 17 28
الغردقة 13 28
مرسى علم 14 27
الفيوم 11 27
بنى سويف 09 27
المنيا 07 27
أسيوط 09 27
سوهاج 08 28
قنا 08 29
الأقصر 09 30
أسوان 11 31
أبوسمبل 11 29
الوادى الجديد 09 27
شلاتين 19 27
ابو رماد 19 26
راس حدربة 18 26
حلايب 20 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 35
المدينة 15 28
الرياض 10 23
المنامة 15 21
أبوظبى 14 23
الدوحة 13 22
الكويت 08 23
دمشق 05 21
بيروت 16 22
عمان 09 20
القدس 11 21
غزة 13 24
بغداد 09 22
مسقط 18 24
صنعاء 02 20
الخرطوم 20 36
طرابلس 12 20
تونس 06 17
الجزائر 06 13
الرباط 05 12
نواكشوط 13 27
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 02 12
اسطنبول 05 09
اسلام اباد 04 22
نيودلهى 16 23
جاكرتا 24 29
بكين -10 00
كوالامبور 21 33
طوكيو -02 07
أثينا 08 16
روما 04 13
باريس -02 03
مدريد -01 06
برلين -06 01
لندن -01 04
مونتريال -13 -07
موسكو -15 -11
نيويورك -00 03
واشنطن -04 04
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