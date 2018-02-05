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حكومة الوفاق الليبية تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج التعاون المشترك

الإثنين، 05 فبراير 2018 10:41 م
حكومة الوفاق الليبية تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج التعاون المشترك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة


طرابلس (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الإثنين مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن ، الذى يزور ليبيا حاليا ، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية أن الجانبين بحثا أيضا ، خلال اللقاء الذى عقد فى العاصمة طرابلس ، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بالاضافة إلى أزمة الهجرة وطرق الحد من تدفق المهاجرين. 


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