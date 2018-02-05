حكومة الوفاق الليبية تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج التعاون المشترك





طرابلس (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الإثنين مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن ، الذى يزور ليبيا حاليا ، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية أن الجانبين بحثا أيضا ، خلال اللقاء الذى عقد فى العاصمة طرابلس ، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بالاضافة إلى أزمة الهجرة وطرق الحد من تدفق المهاجرين.