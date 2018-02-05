حالة الطقس اليوم الاثنين 5/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهارًا:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية.

ويكون الطقس ادفأ من المُعتاد في جميع المناطق، مع ظُهور كميات من السحب العالية .

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً نسبياً، مع ظهور السُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ودافئاً نسبياً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.