video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جيروم باول يؤدى اليمين الدستورية ليصبح رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:14 م
جيروم باول يؤدى اليمين الدستورية ليصبح رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى البيت الأبيض- أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

 

 أدى جيروم بأول الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ16 للاحتياطى الفدرالى الأمريكي، وهو منصب فى غاية الأهمية لإدارة اقتصاد الولايات المتحدة.

ويتولى باول (63 عاما) المصرفى الثرى السابق رئاسة المصرف المركزى الأمريكي، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي، رغم إشارة محللين إلى وجود تحديات فى الافق.

وقال باول إن الاصلاحات المصرفية التى تمت منذ الأزمة المالية فى 2008 زادت من قوة قطاع المال.

وكان باول انضم إلى الاحتياطى فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما فى العام 2012. ثم تعايش لـ4 سنوات مع الديموقراطية جانيت يلين، أول امرأة تعين على رأس الاحتياطى الفيدرالي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالى

ترامب يعلن ترشيح "جيروم باول" لمنصب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى

البيت الأبيض يخطر "جيروم باول" بسعيه لترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطى

الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى

اخبار امريكا

اقتصاد امريكا

اخبار العالم



لا تفوتك
وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

وزير الرياضة يضيف محمد صلاح لأباطرة القوى الناعمة فى مصر

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات توافق على طلب جمعيتين أهليتين جدد لمتابعة انتخابات الرئاسة

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

رغم بدء التيرم الثانى.. غموض حول مصير التغذية المدرسية.. التعليم: لم نحدد موعد توزيع الوجبة على الطلاب.. مصادر: اليوم اجتماع يضم 4 وزراء وهيئة سلامة الغذاء لبحث موقف المصانع الموردة.. و5 محافظات بدون مورد

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

"اليوم السابع" فى وكر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة.. جارة السمسار المتهم: علاقته محدودة بجيرانه.. وصاحب محل: يستدرج ضحاياه من خارج منطقة المنيب.. ومصدر أمنى: المتهمون يدفعون 5 آلاف جنيه مقدماً للضحية

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

وكالة إيطالية: مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول 2019

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

المشدد 15 عاما لـ4 أشخاص قتلوا موظفا بسبب ركن سيارة فى الزاوية الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة