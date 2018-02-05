جيروم باول يؤدى اليمين الدستورية ليصبح رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى

جيروم باول يؤدى اليمين الدستورية ليصبح رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكىالإثنين، 05 فبراير 2018 08:14 م
البيت الأبيض- أرشيفية
أ ف ب
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أدى جيروم بأول الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ16 للاحتياطى الفدرالى الأمريكي، وهو منصب فى غاية الأهمية لإدارة اقتصاد الولايات المتحدة.
ويتولى باول (63 عاما) المصرفى الثرى السابق رئاسة المصرف المركزى الأمريكي، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي، رغم إشارة محللين إلى وجود تحديات فى الافق.
وقال باول إن الاصلاحات المصرفية التى تمت منذ الأزمة المالية فى 2008 زادت من قوة قطاع المال.
وكان باول انضم إلى الاحتياطى فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما فى العام 2012. ثم تعايش لـ4 سنوات مع الديموقراطية جانيت يلين، أول امرأة تعين على رأس الاحتياطى الفيدرالي.
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