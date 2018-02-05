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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:00 ص
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جهود لكشف باقى جرائم 4 عاطلين سقطوا بكابلات هواتف أرضية مسروقة بالزمالك

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:00 ص
جهود لكشف باقى جرائم 4 عاطلين سقطوا بكابلات هواتف أرضية مسروقة بالزمالك حبس _ أرشيفية


كتب كريم صبحى
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يواصل رجال مباحث قصر النيل التحرى عن النشاط الإجرامى السابق لـ4 عاطلين سقطوا فى الزمالك بكابلات هواتف أرضية سرقوها من الطريق العام. يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة قصر النيل والذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قصر النيل للأوضاع الأمنية بشارع 26 يوليو بالزمالك، حيث اشتبهوا فى 4 أشخاص وبفحصهم تبين أنهم كل من "حسام.م.ع" 23 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها "سرقة"، ومطلوب حبسه 8 أشهر فى حكمى حبس جزئى "حيازة سلاح أبيض" و"محمد.ص.م" 30 سنة، عاطل، ومطلوب حبسه شهر فى قضية "سلاح أبيض" و"محمد.ر.ع" 33 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى قضية "حيازة مخدرات"، و"محمد.س.ن" 23 سنة، عاطل.

وبتفتيش السيارة النقل التى يستقلونها عثرت القوة على "4 كابلات هواتف أرضية بإجمالى 10 أمتار، وصاروخ، وزرجينا، ومفاتيح، ومفكات"،

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من الطريق العام بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة فتحرر لهم المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة فتولت التحقيق.


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