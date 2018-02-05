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جهاز تنمية المشروعات يسلم شيكات لشباب بورسعيد كتمويل مباشر

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:25 م
جهاز تنمية المشروعات يسلم شيكات لشباب بورسعيد كتمويل مباشر نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة


كتب إسلام سعيد
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أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سلم عدد من الشيكات للشباب أصحاب المشروعات بمحافظة بورسعيد بعد تقدمهم للحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال التمويل المباشر.

افتتحت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات مؤتمر "شباب بتبنى مصر" بالمجمع الثقافى ببورسعيد والذى حضره المئات من شباب المحافظة وعدد من نواب مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وقال بيان للجهاز، إنه تم مناقشة سبل تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتمويلها ومعرفة المشاكل التى تواجهها وكيفية التغلب عليها بالإضافة إلى عرض كافة الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.       

وأضاف الجهاز، أنه تم عرض بعض قصص النجاح للمشروعات المتميزة الممولة من الجهاز بمحافظة بورسعيد حيث قام أصحاب هذه المشروعات الناجحة بعرض تجاربهم على الشباب ومناقشتهم وتوضيح التيسيرات والخدمات التى وفرها لهم الجهاز فى تمويل واقامة مشروعاتهم.

وقام اللواء عادل الغضبان نيفين جامع بتسليم شهادات اتمام الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتى نفذها الجهاز للعشرات من أبناء بورسعيد بهدف دعم وتشجيع فكر العمل الحر لديهم وتدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بنجاح.

كما تم زيارة مجمع الصناعات ببورسعيد والذى يضم 58 مصنع بالإضافة إلى زيارة مصنع إطارات كاوتش وهو احد المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز..

وأكدت نيفين جامع، أن استراتيجية الجهاز تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة من خلال العديد من التيسيرات والمزايا التمويلية المتنوعة التى تناسب مختلف انواع المشروعات وكذلك الخدمات غير المالية وذلك بناء على اهتمام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتوفير كافة الخدمات التى يقدمها الجهاز فى تلك المحافظات بحيث لا تقف عند حدود التمويل فقط وإنما تمتد إلى نواحى أخرى لها نفس الأهمية منها التدريب وإعادة التأهيل بهدف التشغيل والتسويق.

جدير بالذكر، أن زيارة الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات التى تقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل الأنشطة المشتركة مع المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة.

 

 


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جهاز المشروعات الصغيرة

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

تمويل المشروعات



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