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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:05 م
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جنايات شمال سيناء تؤجل محاكمة 4 متهمين بتنظيم بيت المقدس لجلسة 7 مايو

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:59 م
جنايات شمال سيناء تؤجل محاكمة 4 متهمين بتنظيم بيت المقدس لجلسة 7 مايو محكمة استئناف الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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أجلت، اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة بمحكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام وعضوية كل من المستشارين وائل عمر الشحات وأمجد محمد حشيش وأمانة سر رجب عبد القادر محاكمة 4 متهمين من مؤسسى جماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء فى الجناية رقم 3204 لسنة 2015 جنايات قسم ثان العريش والمقيدة برقم 541 جنايات كلى شمال سيناء لجلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

 

وتكشف أوراق القضية أن المتهمين "كمال.ع.م" و"إسلام.م.م" و"حسام.م.ع" و"محمد.ك.ع" أدينوا فى الفترة من 20/11/2011 حتى 11/7/2013 بدائرة قسم ثان العريش بإنشاء وزعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو للخروج على الحاكم وشرعية الخروج على الحاكم والاعتداء على قوات الجيش والشرطة "جماعة انصار بيت المقدس".

 

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين قتلوا عمدا المجند "نبيل.ع.م" مجند بقسم ثانى العريش باستخدام سلاح نارى وشرعوا فى قتل كل من "مجدى.ا.ى" و"أحمد.ع.ا" و"أيمن.م.ش" شرطيين بقسم ثان العريش، حيث قام المتهمان الثالث والثانى باستخدام دراجة بخارية بقيادة المتهم الثالث وتعدوا على الشرطيين بالأسلحة البيضاء فى 3 وقائع مختلفة، كما قام المتهمون بالشروع فى قتل ضابط شرطة حيث قامو بزرع قنبلة يدوية للضابط ثم ألقوا على الضابط قنبلة أخرى.

 

كما حاز المتهمون أسلحة نارية وبيضاء ودوائر مفرقعات وقنابل يدوية وأدوات تستخدم فى صناعة الدوائر الكهربائية، تم القبض على المتهمين ماعدا المتهم الأول، وقرر المحامى العام لنيابات شمال سيناء إحالتهم للمحاكمة.


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