"جنايات شبين الكوم" تقضى بالحبس سنة للمتهم بقتل سائق توكتوك بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، الدائرة الأولى بمحافظة المنوفية، حكمها اليوم الاثنين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم النقيب "أحمد ع" المتهم بقتل "أحمد عبدالرازق" سائق التوكتوك بشبين الكوم، فى فبراير من العام الماضى .

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بإطلاق "أحمد ع" ضابط مرور بمدينة شبين الكوم النار تجاه "محمد عبد الرازق أحمد " مقيم بمدينة شبين الكوم ويبلغ من العمر40 سنة، ما تسبب فى مصرعه .

كانت الدعوى قد تم حجزها للحكم اليوم، وأنكرت الزوجة الواقعة كاملة ونفت قيام الضابط بقتل زوجها، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنة مع الشغل للمتهم.