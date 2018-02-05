"جنايات شبين الكوم" تقضى بالحبس سنة للمتهم بقتل سائق توكتوك بالمنوفية

"جنايات شبين الكوم" تقضى بالحبس سنة للمتهم بقتل سائق توكتوك بالمنوفيةالإثنين، 05 فبراير 2018 09:01 م
المنوفية - محمود شاكر
أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، الدائرة الأولى بمحافظة المنوفية، حكمها اليوم الاثنين، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم النقيب "أحمد ع" المتهم بقتل "أحمد عبدالرازق" سائق التوكتوك بشبين الكوم، فى فبراير من العام الماضى .
كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بإطلاق "أحمد ع" ضابط مرور بمدينة شبين الكوم النار تجاه "محمد عبد الرازق أحمد " مقيم بمدينة شبين الكوم ويبلغ من العمر40 سنة، ما تسبب فى مصرعه .
كانت الدعوى قد تم حجزها للحكم اليوم، وأنكرت الزوجة الواقعة كاملة ونفت قيام الضابط بقتل زوجها، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنة مع الشغل للمتهم.
صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين
الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر
طب لما هو مقتلهوش مين اللى قتلة ولية يتم حبسة --حقك ضاع يا ضنايا على الارض بس مش هيضيع عند الله
أة يا بلد أة--أة يا بلد--أة --أةيا تحريات أة --أة يا تحريات أة--أة يا شهود النفى أة أةيا زوجتةأة--أما القاضى أة-- معذور يا ولداة-- ليس أمامة الا اوراق وشهود النفى لذلك حكم علية بسنة سجن --ومش عارف أزاى يحكم علية بسنة وكيف يحبس واحد برئ على حد قول الست مراتة المسكينة المغلوب على أمرها--طبعا الظابط هياخد برائة فى المرحلة القادمة من القضية--حقك محفوظ ايها القتيل عند رب العباد فمن هرب من عقاب الارض لن يهرب من عقاب السماء
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
سمك لبن تمر هندى
هل قتله ام لا ان لم يقتله فالحكم براءه وان قتله فالحكم اكثر من سنة بكثير لكن الحكم سنة بجريمة اخرى
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً