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الإثنين، 05 فبراير 2018 05:03 م
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"جنايات الجيزة" ترفض استئناف 4 متهمين على حبسهم فى الانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:29 م
"جنايات الجيزة" ترفض استئناف 4 متهمين على حبسهم فى الانضمام لجماعة إرهابية محكمة -أرشيفية


كتبت أمنية الموجى
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رفضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، استئناف 4 متهمين على قرار حبسهم 45 على ذمة التحقيقات معهم في الانضمام لجماعة تم تأسيسها  على خلاف أحكام القانون، مع استمرار حبسهم.
 
المتهمون الأربعة هم أحمد محمد توفيق، وعبد الله عامر، محمد أحمد، محمود ممدوح، وعُقدت جلسة نظر استئنافهم على أمر الحبس في مجمع القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
 
 

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