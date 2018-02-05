جناح الأزهر يحتفى بشخصية الشيخ مصطفى عبدالرازق فى حضور أحفاده





كتب لؤى على

احتفى جناح الأزهر الشريف اليوم الاثنين، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بالشيخ مصطفى عبد الرازق ،شيخ الأزهر الراحل، وذلك بعد أن قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اختياره ليكون "شخصية الجناح" لهذا العام، باعتباره باعث الفلسفة الإسلامية فى العصر الحديث.

وتم اليوم عرض فيلم تسجيلى ومواد تعريفية توثق لحياته ومسيرته العلمية والفكرية،وذلك بحضور أحفاده وأحفاد أحفاده،وشارك بالندوة الدكتور حسن الشافعى ،رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء ،والذى اوضح ان الشيخ مصطفى عبدالرازق هو المعلم وأسعد معلم بين اساتذة جامعات مصر وهو اول استاذ عربى يتولى تدريس الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة،حيث يعد الشيخ مصطفى عبد الرازق، من أبرز من تولوا مشيخة الأزهر الشريف، وهو رائد الفكر الفلسفى الإسلامي، فضلًا عن كونه أديبًا وشاعرًا، كما كان كاتبًا صحفيًا متميزًا.

وتتلمذ الشيخ مصطفى عبد الرازق على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وتبحر فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية، وتخصص فى دراسة الفلسفة، وحصل على الشهادة العالمية عام 1908، والتقى خلال دراسته بالإمام محمد عبده وأصبح من خواص تلاميذه وتأثر بمنهجه وأفكاره الإصلاحية.

وترك الشيخ مصطفى عبدالرازق للمكتبة الإسلامية والإنسانية تراثًا فكريا وعلميًّا مهمًّا، فقد كتب مصنفات فى الأدب والتصوف، إلا أن كتاباته فى الفلسفة كانت أهم ما قدمه للفكر العربى والإسلامي، حيث يعد رائد الفكر الفلسفى الإسلامى الحديث، فقد نجح فى تفنيد تبعية الفلسفة الإسلامية للتراث اليوناني، وأثبت أن نشأة الفلسفة فى كتابات المسلمين كانت سابقة على اتصالهم بالفلسفة اليونانية، ومن أهم ما كتبه الشيخ مصطفى عبدالرازق فى الفلسفة، كتاب (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) الذى يعد أهم وأشهر كتبه على الإطلاق.