جمعية اتصال: نسعى لتوفير 90 ألف فرصة عمل لخدمات الكول سنتر خلال 3 سنوات

جمعية اتصال: نسعى لتوفير 90 ألف فرصة عمل لخدمات الكول سنتر خلال 3 سنواتالإثنين، 05 فبراير 2018 08:55 م
وزير الاتصالات خلال المؤتمر
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
قال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، خلال إعلان الشركة عن استراتيجيتها لمدة خمس سنوات، أن الجمعية تتعاون ocean country college لتدريب نحو 500 إلى 1500 متدرب من المعاهد التعليمية على اللغة الإنجليزية.
وأضاف الطحاوى، أن "اتصال" تتعاون أيضا مع "إيتيدا" والوزارة بخدمات الكول سنتر، وهى من خدمات كثيفة العمالة ومصر من الدول الجاذبة فى هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على توفير نحو 90 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
حضر المؤتمر المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، والمهندس هانى محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وعدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إضافة تعليق
صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين
الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة