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جمعية اتصال: نسعى لتوفير 90 ألف فرصة عمل لخدمات الكول سنتر خلال 3 سنوات

الإثنين، 05 فبراير 2018 08:55 م
جمعية اتصال: نسعى لتوفير 90 ألف فرصة عمل لخدمات الكول سنتر خلال 3 سنوات وزير الاتصالات خلال المؤتمر


كتبت: هبة السيد
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 قال الدكتور حازم الطحاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، خلال إعلان الشركة عن استراتيجيتها لمدة خمس سنوات، أن الجمعية تتعاون ocean country college لتدريب نحو 500 إلى 1500 متدرب من المعاهد  التعليمية على اللغة الإنجليزية. 
 
 
وأضاف الطحاوى، أن "اتصال" تتعاون أيضا مع "إيتيدا" والوزارة بخدمات الكول سنتر، وهى من خدمات كثيفة العمالة ومصر من الدول الجاذبة فى هذا الاتجاه، حيث يتم العمل على توفير نحو 90 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات. 
 
 
 حضر المؤتمر المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، والمهندس هانى محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وعدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
 
 

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