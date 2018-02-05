"جمعيات المستثمرين" يعقد مؤتمرا بالعاشر لإعلان تأييد مجتمع الأعمال للرئيس

"جمعيات المستثمرين" يعقد مؤتمرا بالعاشر لإعلان تأييد مجتمع الأعمال للرئيسالإثنين، 05 فبراير 2018 04:00 ص
محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين
كتب – هانى الحوتى
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يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة العاشر من رمضان، تنظمه جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ويحضره عدد من الوزراء، ومحافظ الشرقية، وممثلو النقابات العمالية ، وحشد من أبناء وعمال وصناع ومستثمرى المدينة
وقال الاتحاد فى بيان له، إن المؤتمر لإعلان مبايعة وتـأييد مجتمع الأعمال للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.
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